Novetats tecnologiques de la setmana

Descobreixen una nova i irreparable vulnerabilitat present en gairebé tots els xips recents d'Intel

L'origen de la fallada se situa en el Convergiu Security Management Engine (CSME), un element present que s'encarrega d'assegurar el microprogramari de les màquines amb un processador Intel.

La vulnerabilitat en qüestió resideix en virtualment tots els processadors llançats per Intel durant els últims cinc anys. I cosa que és més greu: no pot ser reparada. La vulnerabilitat té un doble origen, ja que hi ha una fallada irresoluble mitjançant programari (hard-coded) i un error en el propi microprogramari del CSME, que inicia el procés d'autenticació.

Panda, la coneguda companyia d'antivirus, és adquirida per WatchGuard Technologies

La històrica companyia basca Colla Security a la qual més d'un coneixerà pel seu antivirus, ha estat adquirida per WatchGuard Technologies, una empresa estatunidenca amb seu a Seattle i especialitzada en la seguretat de xarxes

El preu de l'operació no ha estat revelat però el seu preu podria rondar els 250 milions d'euros

L'objectiu de WatchGuard Technologies és integrar l'oferta de Panda Security en la seva plataforma de seguretat, perquè així els clients tinguin accés a “gamma completa de solucions avançades de seguretat de xarxa” mitjançant un únic producte.

Oppo renova la seva gamma més alta amb els Find X2 i Find X2 Pro

El fabricant xinès, un dels més actius, acaba d'anunciar els nous Find X2 i Find qX2 Pro, dos models que arriben per a cobrir la part més elevada del seu catàleg

els nous Find X2 i Find X2 Pro se situen a l'altura dels millors telèfons del moment. Tots dos estan dotats amb un chipset Snapdragon 865, un mòdem 5G i pantalles AMOLED QHD+ a 120 HZ

Del millor que té és el fet que el model basi ja vingui amb 12 GB de RAM i 256 GB d'emmagatzematge com a proposta de sèrie.

El Oppo Find X2 Pro, per part seva, eleva la capacitat d'emmagatzematge intern a 512 GB. També millora la cambra.

El model Pro és a més més resistent, brindant protecció contra l'aigua a nivell IP68 enfront de l'IP54 del Find X2 base

Segons ha detallat Oppo, el Find X2 tindrà un preu de 999 euros, mentre que el Find X2 Pro costarà 1.199 euros.

Movistar s'alia amb Disney per al llançament de Disney+ a Espanya i oferirà tot el seu contingut

Els detalls sobre la integració de Disney+ en la plataforma de televisió de Movistar així com l'oferta comercial es coneixeran “en els pròxims dies”. No obstant això, Telefónica ha confirmat que Movistar oferirà als seus clients accés a tot el contingut de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars i National Geographic disponible en la plataforma Disney+. Això són més de 25 originals exclusius (incloent The Mandalorian), 500 pel·lícules i 300 sèries (com les 30 temporades dels Simpson).

Activision ha anunciat Call of Duty: Warzone, un battle royale free-to-play

Call of Duty: Warzone, és un battle royale que aquesta disponible des de ja, per a PlayStation 4, Xbox One i PC (Battle.net).

Call of Duty: Warzone és una experiència independent i free-to-play, no requereix tenir una còpia de Call of Duty: Modern Warfare i compta amb joc i progressió creuada en totes les plataformes.

Call of Duty: Warzone admet partides de fins a 150 jugadors i ofereix dues maneres de joc: Battle Royale i Plunder. En Battle Royale es lluita per a ser l'últim esquadró en peus a mesura que un cercle gas mortal va fent que el mapa sigui cada vegada més petit, mentre que en Plunder la partida se centra en saquejar els recursos en el mapa, eliminar a enemics per a quedar-se amb el seu botí i completar contractes.