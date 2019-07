Noves tecnologies

Edu Porta ens visita com cada dimarts i ens posa al dia de les novetats sobre tecnologia. En l'apartat econòmic de les empreses dedicades a la tecnologia, ens parla de la compra del negoci de mòdems per a smartphones d'Intel per part d'Apple i de la millora de Huawei dels seus ingresos tot i les sancions imposades des dels Estats Units. Pel que fa a l'apartat 'gamer', Sega endarrereix el llançament de la Mega Drive Mini a Europa.