Hi ha un nové planeta al sistema solar?

Fa temps van treure Plutó el títol de planeta i ara es creu que hi ha un nou planeta que encara no hem vist. Aquest planeta té relació amb Plutó, amb la seva degradació. Plutó va perdre el seu títol de planeta, ja que es va veure que en el seu voltant hi havia molts altres cossos de la mateixa mida que ell. Totes les òrbites d'aquests cossos miren cap a la mateixa direcció i això crea un desequilibri, aquest hauria de desplaçar el baricentre, però com aquest no està desplaçat, això vol dir que hi ha alguna cosa que ho està compensant del costat oposat. D'aquesta manera han plantejat la possibilitat de l'existència d'un nou planeta. Parlem amb Antonio Bernal, astrònom de l'observatori Fabra.