La nova llei hipotecària és més còmoda pels clients

L'Albert Domingo, notari a Vilassar de Mar i membre del Col·legi de Notaris de Catalunya sobre la nova llei hipotecaria on és una llei favorable pels usuaris perquè aquesta nova llei hipotecaria, transposa la directiva de la Unió Europea perquè hi hagi una major i millor informació de cara l'usuari a l'hora de demanar un préstec hipotecari. L'usuari directament pot anar a buscar al notari independent i sense la presència de l'entitat bancaria, a través d'un acte notarial podem obtenir tota la informació relacionada amb el préstec, però s'ha d'entregar quinze dies abans; una fitxa (Fitxa Europea d'Informació Normalitzada) que determina la vinculació, una altra (Fitxa de l'Advertiment Estandarditzats) on hi ha totes les clàusules rellevants del préstec, el projecte d'escriptura que han de signar a la notaria i la nota clara dels productes que s'han hagut de contractar com ara una assegurança, a més a més de les despeses que ha de pagar el banc.