La nova edició de La Patum vol impulsar un major control en el consum d'alcohol

Aquesta edició de la Patum porten com a novetat l'ús d'una aplicació mòbil per seguir l'itinerari de l'esdeveniment

La Montse Venturós, alcaldessa del municipi de Berga, per parlar sobre la festa popular de la Patum. La festa de la Patum està datada amb una antiguitat de 600 anys i actualment esdeveniment patrimoni de la humanitat per la UNESCO. 'The Patum in danger', és el llibre que ha editat l'Ajuntament de Berga on es narren les històries del Tabal amb moltes aventures i enigmes en anglès.