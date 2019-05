La nova dieta que advoca pel dejuni intermitent, el 'Fasting'

Tiempo de lectura: 1



L'Antoni Solar, dietista i nutricionista ens ve a parlar sobre la dieta 'Fasting' o dieta dejuni intermitent i si és realment sana. Per aconseguir una dieta sana, ha de ser una alimentació adaptada a cada persona i situació, i inclòs a l'activitat física a la qual ens sotmetem, però com a base hem de tenir una dieta d'aliments d'origen vegetal com: verdures, fruites, cereals, carn, peix, lactis, però d'una manera equilibrada que ens cobreixi la necessitat de nutrients a la que l'ésser humà es veu obligat a consumir.