La nova carrera en solitari del cantant Carlos Maestro

Avui a La Linterna ens acompanya el Carlos Maestro, compositor i cantant, sobre la seva carrera musical. Amb només 29 anys, Carlos ha començat un projecte en solitari com a cantautor i guitarrista produïda per Jordi Armengol i Paco Zárate, els quals no deixaran indiferent a cap persona. El músic d'origen català va començar a tocar la guitarra a l'edat dels 12 anys de manera autodidàctica i poc després va formar un grup de rock amb el seu cosí, on va gravar un àlbum. El seu gran amor per la música han fet que es desenvolupi en altres sectors com ara: productor, road manager o tècnic de so.