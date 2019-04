La nova campanya electoral aposta per esprémer les emocions a les xarxes socials

Tiempo de lectura: 1



L'Antonio Gutiérrez-Rubí ens comenta sobre l'ús de les xarxes socials per part dels partits polítics. Els smartphones s'han tornat el medi més gran d'interacció i socialització en la nostra vida, des de la personal fins a la laboral, és per això que és normal que dins la política vulguin apostar per aquest mitjà on passem molt de temps.