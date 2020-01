Nou moviment per aturar els correbous a diferents municipis catalans

La plataforma de Prou Correbous va néixer fa dos anys quan diverses entitats es van unir per parlar de com podien millorar la situació dels Correbous, la qual es trobava encallada dins del parlament. L'Associació Defensa Drets Animal (ADDA), la Fundació per l'Assessorament i Acció en Defensa dels Animals (FAADA), AnimaNaturalis, Fundació Fauna, Libera, Fundación Franz Weber, Lex Ànima, AVDA i Tots Som Poble s'han unit per a demanar que es doni compliment a la resolució aprovada al Parlament en data 26 de setembre de 2019, que obliga al Govern a realitzar els canvis necessaris en la regulació de les festes tradicionals amb bous i en la normativa de protecció dels animals, amb l'objectiu que es deixin de celebrar les diferents modalitats de correbous a Catalunya. Això ve arran dels passats fets de l'1 de setembre del 2019 a Vidreres, durant un correbou, un bou va aconseguir saltar la balla emportant-se per davant a 19 persones que van quedar ferides on finalment va ser abatut a trets per la policia.

Aquest incident, juntament amb d'altres que han succeït aquest any als correbous d'altres pobles han permès re obrir el debat nou anys després que el Parlament prohibís les curses de braus a Catalunya. Els incidents ocorreguts en tots aquests anys, fins i tot d'agressió manifesta cap a persones espectadores, així com les imatges de patiment dels animals i les constants denúncies interposades per aquests fets, demostren que no es pot garantir la seguretat de les persones participants i del públic i la protecció dels animals.

Destaquen què ha arribat l'hora de fer un pas endavant i que la llei de protecció animal esdevingui coherent i justa, què compten amb el suport d'una amplíssima majoria social perplexa perquè no entén com encara es duen a terme amb suport públic festes cruels amb animals al nostre territori, què més de 800.000 euros, de diners públics, són destinats a finançar els 450 correbous que es realitzen cada any en 31 municipis de Catalunya.

És per això que han unit forces i exigeixen als diputats i diputades que tinguin la valentia d'afrontar aquest debat per posar fi al maltractament animal en les festes tradicionals amb bous.

Parlem amb Aida Gascón, de la plataforma de Prou Correbous