El nou llibre de José Carlos Somoza "Estudio en negro"

Avui ens acompanya a La Linterna en José Carlos Somoza, escriptor de llibres de suspensa, i avui ens ve a presentar el seu nou llibre "Estudio en negro".

Sinopsis: Londres, 1882. Després de la mort de la seva mare, Anne McCarey abandona la ciutat i accepta un treball com infermera d'un cavaller, hospedat en Clarendon House, residència privada a Southsea, Portsmouth, d'on són ella i la seva família. El «resident», mai pacient, de qui s'ha d'ocupar viu reclutat en una habitació amb les cortines permanentment tancades, sense abandonar la seva gran butaca i no desitja rebre tractament pel qual la infermera jutge. Per indicacions de la seva família, que desitja pervindrà a l'anonimat, s'ha de dirigir a ell com «senyor X».