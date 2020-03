Concert solidari dedicat a Abril, la nena amb la malaltia paraparesia espàstica. Es busca recaptar diners per al seu posterior tractament.



El sector sanitari ja a dit el protocol a seguir per al coronavirus, però els mossos no tenen encara un protocol per al COVID-19. Segons ells, el virus a de ser previngut com es pugui.



Nou cas d'agressió a Barcelona:



S'ha descobert un nou cas d'agressió sexual en ple centre de Barcelona. La dona sortia de la discoteca ‘’BACHATA’’ al carrer casanova quan va ser drogada per tres homes. En un primer moment es pensava que es va donar l'alerta a través d'una anomenada al 112, però els mossos van rebre una alerta d'una noia al voltant de les 6 del matí. Segons el testimoniatge hi havia un cotxe amb tres homes i una dona estirat dins d'aquest. Els homes anaven molt embriacs, i en prendre declaració a dues dels homes, aquests van dir que el seu amic havia begut molt i que per això estava estirat en el cotxe. Quan els agents van obrir el vehicle per a investigar, es van adonar que dins hi havia una dona estirat amb clars signes d'agressió sexual. Després d'això els mossos van despertar a la noia i l'home va assegurar que es tractava de la seva parella, però el seu testimoniatge no tenia credibilitat. Després d'això s'inicio una recerca que a conclòs amb els tres homes dins de presó.

Els mossos d’esquadra han creat el grup agressions sexuals a causa de l'augment de denúncies que ha pujat un 50%. Segons els mossos això és un bon senyal perquè s'estan donant a conèixer cada vegada més aquest tipus d'agressions. El comissari en cap va dir en el seu moment que aquesta línia serà prioritària.



Objectes robats a Badalona:



Quatre persones van ser descobertes a Badalona pels mossos d’esquadra intentant ocupar un immoble en el carrer santiago rusiñol. Es va parlar amb les quatre persones però aquestes van començar a treure una gran quantitat d'objectes del pis i els veïns van reconèixer diversos d'aquests objectes, que havien estat robats dies abans. Els mossos demanen a la gent que es faci una cerca dels objectes per a retornar-los als seus amos.