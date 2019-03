"No és normal que a finals de febrer faci 28?°C"

Tiempo de lectura: 1



Tomàs Molina cap dels serveis meteorològics de TV3, ens fa una breu explicació de com el canvi climàtic ens està afectant, però que cada vegada més i més persones ho veiem normal. També pronostica que si a l'hivern ja tenim temperatures de quasi 30 graus, a l'estiu les temperatures pujaran inclòs més.

La desertització és una conseqüència del canvi climàtic, que fa que hi hagi etapes de séquia llargues, i quan hi arribi l'etapa de pluges, aquestes pluges siguin molt violentes.