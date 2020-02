Com cada dimarts, el nostre expert en tecnologia Edu Porta ens comenta les novetats de la setmana.

-Brave, el navegador que et paga per veure publicitat surt de la seva fase Beta

Brave, que presumeix de ser el navegador més ràpid i privat, no és nou. Fa tres anys que en fase beta, La versió 1.0 estable ja està disponible per a Windows, Mac, Android, iOS i Linux.

El que fa diferent a Brave és que et paga diners per veure certs anuncis no intrusius, i navegar. A més inclou un blocador d'anuncis que bloqueja la publicitat intrusiva, i aquella que intenta rastrejar-nos. Així aconsegueix ser entre 2 i 6 vegades més ràpid que Chrome a l'hora de carregar pàgines.

-L'Huawei Mat Xs arriba amb la mateixa pantalla flexible de 8 polzades i un chipset més potent per 2.499 euros

Configurat com una espècie de Mat X actualitzat per a Occident, amb un xip Kirin 990, amb un rendiment gràfic aparentment molt superior per al seu ús en jocs i manejar amb major eficiència una pantalla que en funció de l'ús pot utilitzar-se com si anessin dos. S'uneix a un nou mòdem 5G amb un major nombre de bandes.

-Sony anuncia el Xperia 1 II i l'intermedi Xperia 10 II

Sony ha decidit revelar el seu nou vaixell almirall en un esdeveniment especial. Aquest telèfon mòbil de gamma alta suposa una revisió del Xperia 1 presentat fa un any

Sony Xperia 1 II: Snapdragon 865, 5G, pantalla d'alta qualitat i nova cambra la pantalla 21:9 continua sent AMOLED de 6,5 polzades i amb 3840 x 1644 píxels, Sony assenyala que ara funciona amb una taxa de refresc de 90 Hz interpolada des de 60 Hz.

-El Realme X50 Pro 5G es fa oficial amb Snapdragon 865, pantalla a 90 Hz i càrrega a 65 W

El nou Realme X50 Pro 5G. Aquest telèfon de gamma alta arriba amb tot el que se li pot demanar a un vaixell almirall, però amb un preu més baix de l'habitual.

Una pantalla de 6,44 polzades brinda una taxa de refresc a 90 Hz per a brindar una major fluïdesa amb jocs, hi ha un Snapdragon 865 i amb el seu sistema de refrigeració per cambra d'evaporació, es poden muntar fins a 12 GB de RAM i posseeix un sistema de cambra avançat.

-Xbox Sèries X revela les seves característiques i confirma un rendiment de 12 teraflops

Els de Redmond han confirmat que la seva nova consola hi ha oferirà 12 teraflops de rendiment, dues vegades més que Xbox One X i més de vuit vegades més que Xbox One. A més, Microsoft ha presentat la tecnologia Smart Delivery que implica cross-buy entre Xbox One i Xbox Sèries X.