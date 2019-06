La Nao Victoria, la rèplica de la que va donar la volta al món al 1519, es podrà visitar a Blanes.

Tiempo de lectura: 1



El Club de Vela Blanes acull aquesta setmana un esdeveniment excepcional. Des del dimecres 5 de juny i fins el diumenge dia 9, tindrà fondejat al seu port esportiu la ‘Nao Victoria’, la rèplica única del vaixell que va donar la Primera Volta al Món ara fa 500 anys. És la primera vegada que visitarà comarques gironines, i forma part de la commemoració del V Centenari que se celebra aquest 2019. Fins ara a Blanes, anecdòticament, havia fondejat en una sola ocasió de manera privada el juny del 2013, amb motiu del rodatge d’un spot.

L’emblemàtic vaixell va realitzar entre el 1519 i 1522 la major aventura marítima de la història fins llavors mai viscuda: la primera volta al món capitanejada per Magallanes i Elcano. L’expedició va durar tres anys, durant els quals es van navegar 78.000 km, és a dir: 32.000 milles nàutiques. La seva escala a l’enclavament on comença la Costa Brava forma part de la gira internacional que s’està fent durant el 2019 per diversos ports del Mediterrani.