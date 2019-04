El musical 'Rent' estarà disponible al Teatre Condal fins al 26 de maig

La seva trama està basada entorn d'un grup de joves bohemis que lluiten per sobreviure a l'Alphabet City dels EUA als 90

L'Àfrica i l'Elisabeth, són dues de les protagonistes de l'obra 'Rent', i ens expliquen sobre que tracta l'obra i com és contemplar la funció. El musical, on el seu autor Jonathan Larson va morir dies abans de la primera representació que va començar a Broadway, compleix 20 anys on en aquesta vegada, la seva representació és en castellà.

Als anys 90, 'Rent' va suposar una revolució en tot l'establert a Broadway i va captivar a la gent a causa de la seva història actual de l'època.