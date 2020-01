Música a l'hospital Trueta per reduir l'estat d'ansietat i la percepció del dolor

L'associació Música en vena va sorgir fa 8 anys quan la Virgínia Castelló la va crear arran d'una experiència familiar que va tenir, on la seva cunyada estava ingressada a causa d'un terrible càncer que va acabar amb un final trist, però va néixer un projecte tan maco com Música en vena. Aquesta associació consisteix a utilitzar la música per normalitzar l'estada dels pacients a l'hospital Trueta de Girona, on es realitzen concerts a l'UCI i a la unitat coronària ACN Girona. Es tracta d'humanitzar les estades hospitalàries a través de la música en directe per a pacients, familiars i professionals. Aquest és l'objectiu de l'acord de col·laboració entre l'hospital universitari Josep Trueta de Girona i l'associació Música en Vena, una entitat sense ànim de lucre que fomenta l'ús de la música amb finalitats terapèutiques. Estudis recents, liderats per Música en Vena, indiquen que l'exposició freqüent a la música en directe en pacients ingressats a l'hospital redueix els estats d'ansietat i la percepció del dolor. El projecte ha començat aquest dimecres amb un concert a l'UCI i a la unitat coronària. La iniciativa consisteix a fer mini concerts a partir d'aquest gener en algun dels espais assistencials de l'hospital. La Unitat de Cures Intensives (UCI) i la unitat coronària han estat l'escenari dels dos primers concerts, a càrrec de la cantant i pianista Glòria Vila Aymerich, dirigits principalment a pacients i familiars (encara que també poden gaudir-ne els professionals del centre). Els propers concerts que es programaran seran també a càrrec de músics voluntaris, que interpreten diferents gèneres musicals i s'adapten a les necessitats específiques de cada entorn. També participa en projectes de recerca per demostrar, des del punt de vista clínic, l'impacte positiu de la música en directe per a determinats tipus de pacients.

Parlem amb Virgínia Castelló, fundadora i presidenta de l'associació de música en vena.