El museu Marès torna a acollir el pessebre tradicional de Barcelona

El pessebre del Museu Marès és un pessebre d'estil tradicional, inspirat en la muntanya de Montserrat i el seu entorn. És obra de l'Associació de Pessebristes de Barcelona, elaborat amb materials naturals i figures artesanes, on es reprodueix les escenes típiques: el naixement, l'anunciació dels pastors i l'arribada dels Reis de l'Orient. El pessebre d'aquest any està ornamentat amb oliveres, destacant-ne així la seva importància en un paisatge mediterrani com el que nosaltres tenim.

La visita al pessebre es completa, en un ambient purament nadalenc, amb les cantades de nadales que faran les corals del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya.

El pessebre es troba en el Museu Frederic Marès, un singular museu de col·leccionista que conserva les col·leccions que reuní el seu fundador, l'escultor Frederic Marès (1893-1991), i que mitjançant la seva donació van passar a formar part del patrimoni de la ciutat de Barcelona l'any 1946. Dos anys més tard s'inaugurava aquest museu, situat en una part de l'antic Palau Reial dels comtes de Barcelona, al cor del Barri Gòtic, del qual es conserva el pati o verger.

Aquesta serà del divendres 29 novembre 2019 a diumenge, 2 febrer 2020 en el pati del Museu.

L'Associació de Pessebristes de Barcelona és una entitat sense ànim de lucre que va néixer fa més de 150 anys, el 1863, a la ciutat de Barcelona. La seva principal tasca és fomentar el coneixement del treball artesanal així com protegir la tradició i el patrimoni de l'art pessebrista. Compten amb un dels patrimonis etnogràfics més importants de Barcelona, així com del món pessebrista en l'àmbit internacional. Són els creadors del corrent artístic Escola de Barcelona i fundadors de la Federació Internacional de Pessebristes.

Parlem amb Josep Porta, president de l'associació de Pessebristes de Barcelona.