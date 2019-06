Tiempo de lectura: 1



Morta l'alt càrrec del Govern de Corea del Sud que va ser víctima d'un intent de robatori amb moto, on van agarrar-la de la bossa, va caure i va donar-se un cop al cap i quedar inconscient durant la revetlla de Sant Joan, al barri de Sant Martí pel Passatge de Taulat on hi ha bastant activitat delictiva. Aquesta dona va ingressar en estat greu per la contusió que li va provocar el cop a més d'una hemorràgia interna, i progressivament el seu estat de salut ha anat empitjorant durant el temps. També ha augmentat el robatori en les recepcions d'hotel, pel fet que antigament la focalització del turisme es centrava en les estacions estiuenques, però actualment s'ha avançat fins al mes de maig; les situacions que es troben en aquests casos són dues persones que tenen un molt bon coneixement del barri, tant a hotels com a botigues de telèfons mòbils.