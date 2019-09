Moltes plataformes no participen del 'Tsunami veïnal' perquè volen un altre enfoc de la problemàtica

'Tsunami veïnal' volia unificar les forces de totes les entitats i plataformes del barri, però no tots els veïns i veïnes del Raval tenen la mateixa percepció de com s'ha d'atacar aquesta problemàtica. Per al representant d'ACCIÓ RIERA BAIXA, el Santi, la solució no radica en posar més presència policial al barri. "Només seria un 'parche'". Assegura que les entitats i plataformes que no han donat suport a aquesta proposta són 'les que estan a peu de carrer fent feina', i que amb més acció social es podria solucionar bona part del problema.