'És molt fàcil conviure' la nova campanya estiuenca de l'Ajuntament de Barcelona

Per parlar de la campanya estiuenca de l'Ajuntament de Barcelona tenim a La Linterna a l'Àgueda Bañón, cap de comunicació de l'Ajuntament de Barcelona. Aquesta campanya té la iniciativa de recordar a les persones de Barcelona que l'ús de l'espai públic és de tots i donar una corresponsabilitat en els temes de convivència, que en els últims anys, la campanya s'ha expandit i no només està present a l'estiu. Una de les mesures que va realitzar aquesta campanya va ser la preparació de grans escombraries perquè la gent no embruti la platja, igual que passa ambles burilles o l'habilitació d'una platja on puguin anar gossos i puguin gaudir de les zones de platja, a més a més de lluitar contra els sorolls.