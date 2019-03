Miquel Gil ha tret el seu nou disc, Geometries, després de cinc anys de moltes experiències musicals.

Tiempo de lectura: 1



Geometries, és un treball polièdric de cançons, cants oberts, vocació modal i temes amb textures noves. Dins d'aquest nou àlbum trobem cançons de nova composició d'aquelles que tenen estrofa, tornada, intro, pont, coda..., on la melodia és una bastida per a contar històries i trobarem temes on desenvolupar sonoritats i textures damunt de melodies tradicionals.