La miopia afecta mig milió de joves catalanes

A Catalunya, prop de dos milions de persones són miops. D'aquest, mig milió tenen entre 17 i 27 anys. La visió és el sentit més apreciat per la nostra societat, encara que hi ha un desconeixement amb relació a la salut visual, en general, i la miopia en concret. Una de les causes d'aquest increment de miops en la societat es troba en el canvi dels nostres hàbits de vida. La miopia ja és considerada com la pandèmia del segle XXI per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) que preveu que en el 2050 la meitat de la població sigui miop. El col·legi oficial d'òptics Optometristes de Catalunya (COOOC) celebra la primera carrera en la qual corren exclusivament miops. Parlem amb Alfons Bielsa professor del col·legi oficial d'òptics Optometristes de Catalunya