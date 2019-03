Minihuertos, una guia per revolucionar el teu balcó

Tiempo de lectura: 1



Qualsevol espai es perfecte per crear un mini hort, es la premissa que ens donen Marta Rosique y Raúl Piqueras, per poder cultivar les nostres propies verdures fàcilment i sense o amb experiència. L'unic que necessitem es creativitat i estar informats per convertirnos en hortolans experts, coses que ens pot aportar aquest llibre.