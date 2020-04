Més de 63.700 llocs de treball perduts la segona quinzena de març a Catalunya, uns 7.000 al dia

La crisi de la covid-19 va provocar la destrucció de 63.700 llocs de treball durant la segona quinzena de març a Catalunya, amb una pèrdua de 7.000 feines al dia entre l'11 i el 30 de març, segons estimacions del Govern a partir de les dades d'afiliació a la Seguretat Social.

Les dades trimestrals de l'EPA que mostren que la taxa d'atur ha pujat fins al 10,66% entre gener i març. Segons aquesta enquesta elaborada per l'Institut Nacional d'Estadística, la xifra de desocupats ha augmentat en 5.800 persones, fins a les 411.600, en comparació als darrers tres primeres mesos del 2019.

Aquesta enquesta s'elabora seguint les recomanacions de l'OIT i Eurostat i no s'han modificat els criteris de valoració a les circumstàncies de la covid-19, ha dit. En concret, ha assegurat que l'EPA no recull les afectacions que han patit treballadors inclosos en un Expedient de Regulació Temporal de l'Ocupació o els fixos discontinus, per exemple.

Javier Blasco, director d'ADECCO Group Institute ens diu "les dades encara no reflecteixen l'impacte real de la pandèmia, aquests els anirem veient de manera oficial en les pròximes setmanes". Conforme a una possible recuperació o recuperació de les ocupacions explica "la recuperació anirà per sectors, hi ha empreses turístiques, per exemple, que els costarà un o dos anys recuperar-se, uns altres ho faran més ràpidament, però encara i així, ens enfrontem a una travessia del desert en la qual moltes persones hauran de reciclar-se professionalment".

Els efectes de la pandèmia sobre el mercat de treball "no es poden comparar" amb altres crisis com la del 2008, ja que hi ha centenars de milers de treballadors afectats pel decret d'estat d'alarma i el confinament general de la població, però totes les mesures "han de ser temporals i transitòries".

Pel que fa a les dades de l'enquesta, destaca que la població ocupada que s'ha incrementat en 62.000 persones en un any, la xifra més alta des del primer trimestre del 2008, i que situa a Catalunya com la comunitat autònoma amb més ocupats.

Pel que fa als aturats, també s'ha remarcat la comparació anual, tot valorant que la taxa d'atur, del 10,6% és un punt inferior a la de l'any passat i es manté per sota de l'11%. Entre les dades més preocupants que reflecteix l'estudi elaborat per l'INE, ha destacat el creixement de llars amb tots els actius aturats, que ha sigut de 14.400 persones en relació amb el trimestre anterior. També ha lamentat el descens de contractació al llarg del mes de març, amb una davallada del 40% de la contractació temporal.

Pel que fa als Expedients de Regulació Temporal de l'Ocupació (ERTO) que tramita el Departament de Treball des de l'inici del confinament, s'han resolt el 98,2% dels procediments. En el 92,3% dels casos s'ha constatat que existeix una causa de força major, mentre que un 2,7% d'expedients que al·leguen força major s'han rebutjat i un 4,9% s'han aprovat per silenci administratiu, és a dir, han quedat aprovats després de cinc dies hàbils.