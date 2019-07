Més de 500 llits d'hospital tancaran durant l'estiu

El Sindicat d'infermeria denuncia que no es retallin les llistes d'espera durant l'estiu.

Tiempo de lectura: 1



El Sindicat d'infermeria lamenta el tancament de 508 llits durant la temporada d'estiu. Tot i que no parlem de la Comunitat Autònoma més afectada pel tancament d'aquests llits, no deixen de ser significatius els motius que es donen per justificar aquest fet. Pilar Pinillos, delegada de SATSE a Catalunya ens dóna una mica de llum sobre el tema.