Més de 319 mil conductors catalans reconeixen hever-se fet un "selfie" conduint"

En 2007, Apple va comercialitzar l'iPhone, i un any després, Google va llançar el sistema Android; una competència que, més d'una dècada després, ha consolidat al Telèfon intel·ligent com el dispositiu tecnològic per excel·lència del segle XXI. De fet, el “telèfon intel·ligent” ha transformat la forma de relacionar-se i els hàbits de consum de la població mundial, aconseguint la penetració comercial més ràpida de la història, especialment a Espanya, on el percentatge de població que els utilitzen es troba entre els més alts del món. De fet, 29 milions d'espanyols posseeix almenys un d'aquests telèfons, l'ús dels quals s'estén ja a tots els àmbits, incloent alguns indeguts, com la conducció.

L'estudi “Telèfons intel·ligents: l'impacte de l'addicció al mòbil en els accidents de trànsit”, realitzat per la Fundació Línia Directa en col·laboració amb l'Institut Universitari de Recerca de Trànsit i Seguretat Viària de la Universitat de València (INTRAS), ha fet saltar totes les alarmes. L'informe, que estima per primera vegada el número de morts i d'accidents deguts a l'ús indegut del mòbil, conclou que aquest mal hàbit hauria pogut causar la mort de 390 persones a l'any.

Aquestes xifres converteixen l'ús del Telèfon intel·ligent en una de les principals causes de mortalitat en carretera, a l'altura de l'excés de velocitat o del consum d'alcohol. De fet, la distracció amb el mòbil causaria cada any més del 20% del total dels morts en accident de trànsit i gairebé 8.000 accidents amb víctimes.

Malgrat les campanyes de sensibilització, l'ús del mòbil entre els automobilistes està més estès del que es creï. De fet, 13 milions de conductors, és a dir, un de cada dos, asseguren utilitzar el mòbil mentre porten el vehicle i uns 600.000 es veuen a si mateixos com a “autèntics addictes al mòbil” i reconeixen “que no poden deixar de mirar-lo” mentre estan al volant. A Catalunya, en concret, la meitat dels conductors usa el mòbil mentre condueix, un percentatge superior a la mitjana nacional (48%).

L'informe, que es completa amb més de 1.700 entrevistes a conductors, aporta una altra dada preocupant: 319.000 conductors catalans (8%) admeten haver-se fet “selfies” conduint, un percentatge lleugerament superior al 7% de la mitjana d'Espanya. Per si això fos poc, a nivell nacional 2,3 milions (9%) asseguren haver interactuat en Xarxes Socials mentre conduïen i gairebé 10 milions confessen posar missatges en WhatsApp estant al volant (37%).