Menys de l'1% de les escoles de primària fan servir la llengua de signes

L'accés a un ensenyament bilingüe en llengua de signes i llengua oral és molt important a Espanya, on menys de l'1% de les escoles d'educació primària fan servir una llengua de signes com a mitjà de comunicació amb nens i nenes sords, tal com recull un estudi elaborat el 2011 per professors del Departament de Salut Pública de la Universitat d'Alacant. En la Setmana Internacional de les Persones Sordes, que tindrà lloc del 23 al 30 de setembre, es vol reivindicar la presència de l'educador social en els espais i en les pràctiques amb les persones sordes. Parlem amb Noemí Tomé, professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC.