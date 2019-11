En Mauricio Rivera ens presenta la seva nova cançó Bailando Pegaito

Maurcio Rivera, Cantautor i Productor Colombià, després de diversos anys de carrera artística, 4 àlbums publicats i més de 700 concerts en països com Espanya, i gran part de llatinoamericà, treball que avui dia ho ha consolidat com una de les noves promeses llatinoamericanes del pop Urbà Electro Llatí, ens visita per presentar-nos el seu nou tema "Bailando Pegaito".