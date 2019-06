'El más allá de mis bienes' parla sobre la importància de realitzar el testament

Tiempo de lectura: 1



El Dr. Bernat Tifón i l'autora del llibre 'El más allá de mis bienes' Carmen Perez Pozo, que parlaran sobre la necessitat de fer el testament. Quan som joves, no donem importància a realitzar el testament, però a mesura que passa el temps, la vida està plena de situacions diferents que podrien fer perillar el nostre legat. La Carmèn ens recomana que el millor moment per realitzar el testament és quan comences a tenir patrimoni, ja sigui una casa, un cotxe, però també ho hauríem de fer si tenim diners en el banc o un segur de vida. En casos on testaments han acabat en processos judicials, perquè famílies no han gaudit del benefici que legalment els pertany en l'àmbit jurídic, es querellen contra el testador afirmant demències i utilitzant registres clínics per impugnar la voluntat del mort.