Marea pensionista segueix, després de uns quants anys, manifestant-se per unes pensions dignes i sostenibles

Milers de pensionistes denuncien, manifesten i es reivindiquen per unes pensions justes, que el sistema públic de pensions se sostinguin no només ara sinó també per les generacions futures. La seguretat social necessita que els hi tregui una sèrie de gastos que no hauria de pagar, haurien d'augmentar les cotitzacions socials, i amb això segurament s'eliminaria el dèficit que diu que té la seguretat social.

La seva proposta va dirigida a totes les persones jubilades, amb ideologia d'esquerres, amb ànim que s'organitzen, ja que pretenen situar en el debat polític un tema que afecta directament a 9 milions de persones i indirectament al 25% de les llars espanyoles que depenen de les aportacions dels pensionistes perquè fills i néts arribin a fi de mes.

Enfront de la banalitat d'alguns dels debats que es produeixen al nostre país per imposició dels mitjans de comunicació, que estan en mans dels qui s'han beneficiat d'ells, volen visibilitzar la seva urgent realitat.

-Reimplantar un model de revaloració automàtica de les pensions amb relació a l'IPC per a assegurar el manteniment del seu poder adquisitiu de les pensions, començant per l'1,9% perdut en 2012.

-Restablir la jubilació als 65 anys, derogant les últimes reformes del sistema de pensions

-Assegurar el dret als subministraments bàsics garantits (aigua, llum, gas)

-Eliminar de tota mena de co- o re-pago de drets sanitaris

-Oposar-se a la privatització de tots els serveis públics i especialment als quals atenen la gent gran

-Defensar i millorar l'actual model de pensions públiques, per a avançar cap a un model de pensió i salari mínim per sobre dels 1000 €

Parlem amb Domiciano Sandoval, portaveu de COESPE (coordinadora estatal por el sistema público de pensiones).