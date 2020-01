La marató de donants de sang continuarà fins aquest divendres amb l'objectiu de les 10 mil donacions

A hores d'ara ja hi ha unes 4.000 persones que han donat sang a la Mataró de Catalunya, i l'objectiu és arribar a les 9.000 o 10.000 persones, per això s'allarga fins al divendres vinent. Quan es va començar la Mataró hi havia una reserva a Catalunya de sang per 6 dies, i aquest matí ja hi havia per set dies. L'objectiu en les donacions aconseguir tenir nou dies de sang, és a dir, passar de les 9.000. Es pot donar sang als punts habituals, i als punts mòbils. A la pàgina web de donar sang de la generalitat, trobem un calendari dels llocs que visiten les unitats mòbils. A la web maratodonants.cat es pot reservar hora.

La Marató continua fins divendres 17 de gener als principals hospitals de Catalunya, se celebra després de les Festes de Nadal per recuperar les donacions que no s'han fet durant les últimes setmanes, quan han donat sang un 25% de persones menys del que seria habitual Durant tota la setmana s'organitzen una quarantena de campanyes de donació a diferents pobles i ciutats. L'objectiu és arribar a les 10.000 donacions per disposar de prou sang per atendre els malalts els pròxims dies de fred.

Per garantir el subministrament de components sanguinis a tot Catalunya, el Banc de Sang i Teixits realitza una gestió integral del procés de la sang, des del punt de partida de la donació fins al final, la transfusió. És el que es coneix com a model "vena a vena". Aquesta integració de la transfusió en el servei és un concepte innovador sense referents similars en altres bancs de sang europeus i que aporta un increment de seguretat, garantia i bones pràctiques d'utilització. Aquesta estructura permet organitzar les campanyes de donació, la distribució o la prestació de serveis d'una forma més eficient i eficaç.

Parlem amb Doctor Enric Contreras.