Es manté la previsió de més de 7 milions i mig de roses als carrers de Catalunya per Sant Jordi.

El Gremi de Floristes de Catalunya anuncia per a la Diada de Sant Jordi una previsió de venda de 7 milions de roses vermelles, xifra que es manté respecte a l’any passat, malgrat ser l’endemà de les vacances de Setmana Santa, i es consolida el color groc com la segona varietat més demandada, amb una previsió de 600.000 roses.

El Gremi vol llençar aquest any un missatge per recuperar l’essència de la rosa de Sant Jordi, aclaparada per la intensitat i l’impacte comercial d’aquest dia. Sota el lema FES VIURE SANT JORDI volem recuperar el valor emocional que té l’obsequi de la rosa i el que simbolitza: l’amor, l’amistat i el respecte. Recordar el seu simbolisme és viure i fer viure un Sant Jordi obert, igualitari i plural, però amb el valor emocional que milers de persones transmetran aquesta Diada amb l’obsequi de la rosa.

Varietats preferides i preu

Les varietats de roses vermelles preferides seran: Freedmon, procedent de l’Equador i Colòmbia, de color vermell molt vistós i resistent; Red Naomi, que es produeix a Holanda i Colombià, amb poncella i pètals molt grans i de color vermell intens; i Samurai, originària de Catalunya, de color vermell que no perd intensitat amb el fred, amb una tija llarga i fulles resistents. Amb referència a les roses grogues, la més demanada serà la varietat Penny Lane, provinent d’Holanda, de cap gran i bona obertura.

El preu d’una rosa de qualitat està entre 4 i 5€ o més, semblant a l’any passat, segons la llargada de la tija o la seva presentació.

Mercats, majoristes i professionals floristes

Serà possible gaudir d’una nova Diada de Sant Jordi immensa, gràcies a la feina que porten a terme tant el Mercat de la Flor i Planta Ornamental com el de Mercabarna, i els seus majoristes, que cobreixen una gran demanda puntual amb roses de qualitat i al millor preu.

Els floristes professionals, com a experts coneixedors de les roses, estan preparats per oferir des de les botigues o les parades a la via pública, roses de qualitat a tots els ciutadans.

Alhora, agraïm la solidaritat d’aquelles persones que col·laboren en diverses associacions i que faran arribar Fes Viure Sant Jordi a col·lectius com és el cas de la gent gran que viu sola, tant homes com dones, que rebran la rosa de molts floristes col·laboradors amb el projecte “Radars”.

Ordenació de la venda a la via pública

Sobre les parades amb llicència a la via pública per la venda de roses, com ja és habitual, el Gremi denúncia un excés de permisos, sobretot en els carrers més emblemàtics i cèntrics, encara que l’Ajuntament dedica esforços per tal d’esponjar i evitar saturació. Els carrers excepcionalment durant la Diada, són la prolongació de la professionalitat dels floristes que treballen cada dia durant tot l'any, i no hauria de ser només exemple de massificació. El Gremi vol recuperar l’esencia de la Diada perquè sentim passió per Sant Jordi.

Durant aquest any, malgrat la reivindicació reclamant una ordenació lògica d’ocupació de l’espai públic a la ciutat de Barcelona, i també en altres poblacions de Catalunya, hem avançat en un mòdul específic per a floristeries, que està aturat davant les eleccions municipals vinents.