La manca de vocació tècnica de les nenes posa en perill el seu futur laboral

La dècada que ve, 600 milions de nenes adolescents accediran al mercat laboral, segons l'organització de les Nacions Unides (ONU), i no ho faran en igualtat de condicions respecte als nois de la seva edat. S'enfronten amb la discriminació sistemàtica i els prejudicis, però també amb la manca de la capacitació que requereixen les professions del futur. La paradoxa de la divisòria de gènere: com més igualtat de gènere hi ha, més baix és el percentatge de dones que estudien enginyeries i titulacions tècniques. Parlem amb María Teresa Ballestar, professora dels estudis d'economia i empresa de la UOC.