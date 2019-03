Mago de Oz mag de oz contínua en el camí de la creativitat i ens presenta el seu darrer treball.

Tiempo de lectura: 1



Mago de Oz va ser fundada el 1988 per Txus. Inicialment es va dir Transilvània i un any després (1989) ja va ser definitivament Mago de Oz. avui ens parlen d'un treball reivindicatiu i que no es casa amb cap etiqueta musical. Ho diu Txus "fem simplement música". El rock no està de moda? potser, però mai mor. Una última frase per reflexionar dita pel propi fundador, Txus, sobre les modes en la música ... "no vull ser una moda passatgera, no vull ser com el gelat de iogurt".