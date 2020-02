Un macroconcert aquest estiu intentarà tornar a la vida a Les basses d'Alpicat

Les Basses d'Alpicat tornarà a tenir vida aquest estiu pel macroconcert de Midnight Barcelona. Aquesta zona d'oci de Lleida concentrava les piscines públiques, les quals van tancar en el 2003, es van utilitzar posteriorment per realitzar diversos projectes que no van prosperar, entre elles, un parc temàtic dedicat als barrufets o un càmping. La proposta, és reviure el parc tot un cap de setmana de l'estiu, en el mes de juny, amb la música de quaranta grups en el qual es preveu unes 6.000 persones d'espectadors. L'Ajuntament només pot deixar-los el terreny, sense fer cap inversió i els empresaris ho saben. Les empreses que volen muntar alguna cosa saben que l'Ajuntament està com està, l'única cosa que poden aportar des de l'Ajuntament és el terreny, de les despeses s'ha d'encarregar l'empresa privada. L'empresa que organitza el festival, hauria de comprometres a uns sis o set anys ja que si no a la ciutat, d'una altra manera, no els sortira rentable. L'esdeveniment donarà utilitat a uns terrenys on es potenciarà la cultura musical i servirà per a Lleida i per al seu territori. Si més empreses estiguessin interessades en utilitzar aquest tarreny, presentessin el seu projecte, l'Ajuntament convocaria un concurs. Lleida se suma a altres ciutats en les quals ja organitza festivals i això crea una gran oportunitat per la ciutat ampliant i millorant la seva cultura tant en esdeveniments, com en música i activitats artístiques.

Parlem amb Ignasi Amor, regidor de joventut, festes i tradicions de l'ajuntament de Lleida.

