L'USTEC presiona al govern per arribar a un acord en el presupost per l'educació

Després de la crisi i moltes retallades del 2011 cap endavant encara perduren, ara hi ha uns pressupostos al parlament que s'estan negociant amb el govern i la major part de les mesures que afectaven les escoles de primària i els instituts no es veuen millorades ni recuperades. També es demana una reducció de les ràtios, asseguren que amb menys alumnes a l'aula les classes milloren.

La inversió principal del pressupost hauria de ser en el factor humà, ja que és el més important, i hauria de ser molt més elevat del que és actualment. El que demanen és un retorn a l'horari lectiu anterior a les retallades per a tot el personal a partir del curs 2020/21, 23 h a primària i 18 h a secundària, una recuperació de l'horari del professorat de secundària amb la reducció de les hores de permanència incrementades del professorat de secundària (24 h), una reducció de les ràtios: màxim de 22 a primària i 25 a secundària, o inferior per caminar cap a l'escola inclusiva, cap tancament de grups a la pública, si cal disminuint les ràtios de totes les etapes, formació permanent i gratuïta per a tots els treballadors i treballadores del departament d'Educació, formació professional pública i de qualitat. Orientació i suport educatiu per l'alumnat d'FP. FP adscrita al Departament d'Educació, un increment del personal de suport educatiu per atendre la diversitat, no a partir del model d'externalització en el cas de vetlladors/res, sinó amb personal laboral contractat pel Departament d'Ensenyament, substitució des del primer dia del personal laboral en tots els casos, i per totes les jornades, entre altres propostes.

Parlem amb Ramon Font, portaveu d'USTEC (Unió de Sindicats de Treballadors/es de L'Ensenyament de Catalunya).