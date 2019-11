Luis García Jambrina ens presenta "El manuscrito del aire"

Luis García Jambrina ens presenta el seu nou llibre "El manuscrito del aire" .

Sinopsis: El 6 de gener de 1515, una petita aldea d'indis taínos molt pròxima a la ciutat de Santo Domingo, a l'illa L'Espanyola (Haití, per als nadius), és arrasada pel foc. Commoguts per la tragèdia, diversos frares dominics es dirigeixen a Espanya per a pregar al rei que enviï a algú a l'illa per a descobrir als culpables i fer justícia.

L'encarregat de la recerca serà Fernando de Rojas, home resolt i de confiança, autor de la cèlebre Celestina, que accepta l'encàrrec malgrat les enormes dificultats que entranya. Una vegada allí, Rojas coneixerà de primera mà la situació en la qual es troben els indis, la població dels quals ha estat delmada des de l'arribada dels espanyols, que els utilitzen com a esclaus per a extreure or. De fet, entre els possibles motius de la massacre estan precisament el càstig i la venjança per haver-se rebel·lat.