los bulos del coronavirus que no te has de creer

Las falsas noticias sobre el Covid-19:

Laura del Río, coordinadora de maldito bulo, página que se dedica a desmentir algunos bulos que circulan por la red, nos cuenta los difernetes bulos sobre el Covid-19, más conocido como coronavirus.

Algunos de estos bulos se hacen virales y esto causa que se crean cosas erróneas que no son ciertas. Una de estas noticias, explica que el Covid-19 fue creado en 2014 por un laboratorio. La supuesta patente presentada como una fase inicial del Covid-19, no corresponde al virus causante del coronavirus. Un bulo, es decir, no es cierto que el virus esté diseñado en ningún laboratorio.

Muchos de estos bulos son simples montajes que hace la gente o bien para gastar una broma, o para desinformar y dar una noticia completamente falsa sobre este virus que está afectando a muchos países. Algunas personas han llegado a decir que no se compren productos provenientes de China o alrededores por temor a que se propague la epidemia, pero la verdad es que esto ha sido desmentido en múltiples ocasiones y no hay pruebas claras de que la enfermedad se propague a través de comida, objetos, etc ...

¿Proviene el Covidien-19 de un animal?

Se ha propagado también información sobre el Covid-19, que indica que este virus a sido originado por un animal llamado pangolin. En un primer momento señalaron a este animal ya que supuestamente compartía el 99% de las secuencias genéticas del virus. Sin embargo, después aclararon que esta similitud era sólo como parte del genoma y que al compararse el genoma completo comprobaron que era del 90,3% del ADN.

¿sabemos si estamos infectados aguantando la respiración?

Hay cadenas que proponen un método para comprobar si estamos infectados de coronavirus, "inhalando profundamente y sosteniendo la respiración durante más de 10 segundos sin toser", así como una posible solución ante el contagio "tomando sorbos de agua cada 15 minutos" ya que, supuestamente, el líquido hará que el virus llegue más rápidamente a nuestro estómago y el ácido acabará con él. Pero no, es un bulo.

"No existe evidencia de que aguantar la respiración sea una técnica válida para diagnosticar el nuevo coronavirus, ni de que beber agua sea efectivo para eliminarlo. Tampoco es cierto que al manifestarse los primeros síntomas la persona los pulmones de la persona infectada "puedan estar con un 50% de fibrosis".

Con respecto al supuesto método diagnóstico, respirar y aguantar sin toser 10 segundos no existe evidencia de que estas recomendaciones sean efectivas.

Es decir, la importancia de contrastar la noticia es esencial para no difundir bulos que generen alarmismo o desinformación.