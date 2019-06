L'origen bíblic de l'expressió 'venderte por un plato de lentejas'

Tiempo de lectura: 1



Avui a la secció del 'Listo que todo lo sabe', parlarem sobre l'origen de les expressions 'Sopapo' o 'Soplamocos' quan ens referim que voler donar un clatellot a algú, la paraula 'sopapo' ve de la mateixa paraula llatina que significava papada, i que dóna a entendre que era un cop que se l'hi donava a la papada i amb els anys va quedar com a un cop amb la mà en qualsevol lloc de la cara. I la paraula 'soplamocos', ve de l'acció de donar-l'hi un cop a algú tan fort que se l'hi surten els mocs. La següent expressió és la de 'venderte por un plato de lentejas, que significa que has traït a algú amb un benefici mínim i insignificant; l'origen el podem trobar en un passatge bíblic, on explica la història d'Esaú i Jacob. I per últim, l'origen etimològic del terme 'bulímia', el trastorn alimentari i psicològic caracteritzat pel desig impulsiu de menjar i vomitar per no guanyar pes; el terme es va popularitzar el 1979 pel Gerald Russell, però abans ja s'utilitzava al ser un terme grec que significa 'tenir la fam d'un bou.