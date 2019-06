'Lipid Day' companya per conscienciar sobre els riscos de tenir el nivell de colesterol alt

Tiempo de lectura: 1



El Dr. Emilio Ortega, coordinador de Clínica de Lípids i risc bascular del servei d'endocrinologia i nutrició de l'Hospital Clínic de Barcelona ens parla sobre el risc de patir un colesterol alt. El risc de tenir els nivells de colesterols és l'augment de la probabilitat de sofrir malalties cardiovasculars com ara l'angina de pit, infarts o els ictus normalment anomenat com embòlia. El 'Lipid Day' és una campanya de l'Hospital Clínic per conscienciar sobre els riscos del colesterol elevat i prevenir les malalties cardiovasculars; aquesta iniciativa se celebrarà en els 33 hospitals participants el pròxim 19 de juny de 9:30h fins a 13:30h, on a més a més es realitzaran de LDL gratuïtes.