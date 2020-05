Avui a La Linterna a COPE Catalunya i Andorra, hem parlat d'aquests temes:

-El tabaco, una de las explicaciones a que mueran más hombres que mujeres por coronavirus en Cataluña.

Los datos apuntan que "el tabaco es una de las causas por las que hay más víctimas hombres que mujeres por el virus en España", confirma el investigador Diego Redolar, de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Más del 30 % de las personas fallecidas presentaban enfermedades cardiovasculares, que son la primera causa de fallecimiento en España —un 28 % en 2018—, y el 10 % de dichas enfermedades tienen su origen en el tabaquismo.

La COVID-19 es una enfermedad infecciosa provocada por el coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2)​. Tal y como detallan muchas informaciones publicadas, el virus se propaga normalmente de persona a persona a través de gotitas de la respiración, producidas, por ejemplo, al toser, y los síntomas habituales son fiebre, tos y dificultades de respiración. En cuanto a su impacto en la población, más del 90 % de las muertes en España tenían más de sesenta años y más del 45 % presentaban enfermedades de consideración previas.

Hay estudios que usan nicotina para tratar la enfermedad explica Redolar "Hay una hipótesis que se está realizando en el instituto Pasteur usando nicotina y parece que puede ser beneficioso para el tratamiento de la infección por coronavirus. Hay que dejar claro que no tiene nada que ver con fumar, es cierto que cuando fumamos aspiramos nicotina pero también otros productos muy perjudiciales. En este estudio solo se usa nicotina" concluye.

-L'hostaleria de Tarragona reclama una reducció d'impostos i rebutja l'ús de mampares contra el coronavirus.

Reducció efectiva o suspensió dels impostos i rebuig unànime al possible ús de mampares en els establiment de restauració. El sector hostaler de la demarcació de Tarragona afronta amb una profunda incertesa els pròxims mesos davant la crisi del coronavirus i intenta buscar fórmules per garantir la seva subsistència. Segons han admès els participants en una taula rodona organitzada per l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de la Província de Tarragona (AEHT) sobre el futur del sector, moltes empreses hauran de tancar en la línia del que pot passar a la resta del país. De moment, no hi ha consens sobre la viabilitat d'iniciatives com el repartiment de menjar a domicili més enllà de la seva utilitat de parar el cop en el moment actual.

"Demanem a les administracions que siguin valentes", ha proclamat d'entrada el president de l'AEHT, Francesc Pintado, a l'hora de reclamar que es pugui reduir l'IVA a 0 mentre duri l'actual situació o que el pagament d'impostos i taxes municipals se suspengui, no només que s'ajorni. Volen també que les mesures de finançament, com els crèdits ICO, vagin acompanyats "d'ajudes reals" o el seu efecte podria resultar contraproduent.

-Angoixa, incertesa i un neguit diari entre els 240.000 catalans en ERTO que encara esperen cobrar l'atur.

La sobre saturació del sistema per la muntanya d'ERTOS és una evidència. A La Linterna Catalunya hem parlat amb Núria Gilgado, secretaria de pilítica sindical de l'UGT Catalunya, sobre el tema "En el SEPE han posat més mitjans però, encara i així, el devessall ha superat la situació. Estem demanant que es posin tots els mecanismes necessari, no podem esperar al mes que ve, diem que s'estableixi algun tipus de pagament a mitjan mes. Sabem que s'estan realitzant alguna gestió amb els bancs perquè avancin el pagament."explica Núria.

-Parlem d'educació a l'hora del pati amb Jordi Cabanes i Raül Adames, directors de les escoles Abat Oliba CEU Spínola i Loreto.