La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

-El COOOC prevé un aumento de la miopía debido al elevado uso de pantallas durante el confinamiento.

Pasar muchas horas delante de una pantalla puede provocar muchas molestias y puede generar lo que se conoce como el Síndrome Visual Informático, que provoca fatiga visual, sequedad, picor, visión borrosa, enrojecimiento, lagrimeo o visión doble. En España, el 70% de la población lo padece.

-El gremi de restauració de Barcelona preveu, si tot es fa bé, que tanqui un 25% dels negocis del sector.

Barcelona entoma aquest procés després d’aplicar un model de restriccions i de retallades durant els últims 5 anys. Fruit d’aquesta política, el 72% de les terrasses a Barcelona (4.096 llicències) tenen 16 cadires o menys; el 30% d’aquesta capacitat són 4,8 cadires. “Quin establiment pot funcionar amb un aforament màxim de 4,8 persones? És l’hora d’actuar”, sentencia Roger Pallarols, director del Gremi. “L’Ajuntament ha de decidir si rectifica i estén la mà als restauradors o si agreuja encara més les conseqüències de l’aturada. El sector espera ansiós la resposta. És el moment d’ampliar terrasses.”

-Com es reforçarà l'atenció primària per detectar nous casos de coronavirus?.

Hem parlat amb la doctora Alicia Taboada, metgessa general i membre de doctoralia. "és important la autoresponsabilidat, mentre no hi hagi test per a tots, una màscara quirúrgica posada sempre estalviaria molts contagis". Explica la doctora "no han fet tests a tots senzillament perquè no hi havia, així de simple, dels test el més fiable és el PCR, és l'ideal." afirma "és difícil dir si hi haurà un rebrot. Depèn molt de la gent, del seu comportament, la qual cosa sí que és segur és que en l'atenció primària el continuarem fent així, atencions urgents i telemàtiques".

-¿Sabías que en la escena del monólogo ‘Ser o no ser’ Hamlet no aparece con una calavera en la mano?-

Alfred López es divulgador científico y autor de la saga de libros sobre curiosidades "ya está el listo que todo lo sabe" y nos trae hoy tres curiosidades.