La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, diada de Sant Jordi a LA Linterna Catalunya, hem parlat d'aquests temes:

-Les llibreries de Catalunya estan celebrant aquest Sant Jordi #senseparadesperosenseparar.

El Gremi de Llibreters de Catalunya fa una crida a la ciutadania de suport a les llibreries, amb motiu de la diada de Sant Jordi. El gremi ha fet un video, en què apareixen diversos personatges vinculats al sector de llibre i de la cultura, serà difós en diversos mitjans de comunicació i també a les xarxes socials.

Com bé sabeu, a causa de la crisi sanitària provocada per la Covid-19, la Cambra del Llibre va comunicar la decisió d’ajornar el Dia del Llibre per a més endavant, amb l’esperit de no perdre la festa tal i com la compartim de fa prop d’un segle.

Aquest 23 d’abril, doncs, no hi haurà parades al carrer, però les llibreries no s’aturen i, encara que amb les persianes abaixades, continuen treballant, tot mantenint el vincle amb els seus amics i clients amb activitats virtuals i venent en línia.

-Els floristes doblen la previsió de vendes de roses:més de 500.000 roses venudes.

El Gremi de Floristes de Catalunya fa una valoració molt positiva de la jornada de Sant Jordi. Pràcticament s’ha doblat la previsió de vendes. Hem tancat el dia amb una xifra que supera les 500.000 roses venudes.

La previsió dels encàrrecs anticipats ha facilitat que les floristeries poguessin adaptar la comanda i incrementar la compra final als majoristes. El sostre de venda estava en la distribució a domicili: Estem molt satisfets de la resposta ciutadana i la professionalitat dels floristes, no ens consta cap incidència pel que fa al repartiment, assenyala Joan Guillén, President del Gremi.

-Les propostes culturals de la Diputació de Barcelona durant el confinament.

Hi ha moltes i molt atractives però la joia de la corona, sens dubte són les biblioteques.

Ha posat a disposició de tots els ciutadans, tant si tenen carnet de biblioteca com si no, tots els serveis virtuals de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Només cal sol•licitar-ho a través d’aquest formulari, que dona accés a la plataforma de préstec digital eBiblio, amb una àmplia oferta de llibres, pel•lícules i revistes.

A més les visites virtuals a museus "et permeten veure detalls que se't poden escapar durant una visita presencial" no explica Joan Carles García, diputat de cultura de la DIBA.

-El coronavirus colpeja als mossos.

el coronavirus està colpejant amb força en el cos de la policia autonòmica catalana.

La portaveu del sindicat del mossos SAP-FEPOL, Imma Viudes, ens explica "no som considerats com un servei d'especial risc però som un factor potencial de contagi de primera línia pel nostre treball" ens diu "hi ha policies que estan esperant a la seva casa al fet que els facin els tests, s'han deixat de fer, hi havia uns 2.000 mossos confinats esperant que es faci la prova. Hem enviat un comunicat al conseller Buch demanant-li que afegeixi els laboratoris privats al sistema de CatSalut per a agilitar les anàlisis" comenta Imma "el necessari és que tot aquest personal, el lliure de virus, se sumi al treball perquè els efectius escassegen cada vegada més" conclou.