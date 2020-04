Avui a La Linterna a COPE Catalunya i Andorra hem parlat de tot això:

-Mascaretes. Hi ha per a tots? Fins quan? Els nens hauran de portar una mascareta? De quin tipus?

Les farmàcies han pogut recuperar el sistema informàtic de manera "inestable" gràcies a una primera intervenció, segons han informat fonts del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. El sistema ha caigut aquest dilluns coincidint amb l'inici del repartiment de mascaretes a través de la targeta sanitària. De les 9 a les 10 del matí, aproximadament, s'han repartit unes 100.000 d'1.500.000 mascaretes a les farmàcies . Mentrestant, s'han seguit dispensant mascaretes de forma manual, apuntant a mà les dades de les targetes sanitàries.

La majoria de mascaretes s'han pogut dispensar igualment i el personal farmacèutic ha anotat a mà les dades de les targetes sanitàries. Fonts del Col·legi de Farmacèutics també han indicat que s'ha seguit dispensant manualment.

-La restauració demana al govern intervenir els lloguers. Pot aguantar el teixit sense turisme?

El Gremi de Restauració de Barcelona, organització empresarial que representa al sector de l'hostaleria (bars, restaurants i cafeteries) d'aquesta ciutat, denúncia la insostenible situació dels hostalers que desenvolupen el seu negoci en un local de lloguer: majoritàriament els arrendadors exigeixen que es continuï pagant el lloguer malgrat el tancament forçós decretat pel Govern; accepten posposar-lo, però no rebaixar-lo o condonar-lo. "Davant aquesta situació, és indispensable que l'executiu de Pedro Sánchez assumeixi la necessitat d'intervenir el mercat dels lloguers comercials de les activitats econòmiques que, com l'hostaleria, tenen prohibit operar durant l'estat d'alarma". Explica Roger Pallarols, director del gremi.

En un primer moment, el Gremi va recomanar als hostalers proposar un acord als seus arrendadors. “Apel·lar a la bona fe no ha servit de res”, lamenta Roger *Pallarols, director de l'entitat; “la cadena de solidaritat no funciona”. En molts casos, la propietat accepta rebre ara la meitat del lloguer i l'altra meitat, abans que acabi l'any. “La motxilla de deutes ajornats per al segon semestre cada vegada pes més i acabarà aixafant a moltes empreses”. S'amenaça amb desnonar a les que no atenguin els pagaments.

La resposta del sector immobiliari és encara més censurable en el cas de les grans forquilles. “El Govern ha de deixar de protegir-los i passar a donar empara a la part vulnerable d'aquesta equació: els hostalers als quals se'ls ha obligat a suspendre l'activitat. Si el Govern vol evitar la fallida d'empreses i els acomiadaments correlatius, ha de prendre cartes en l'assumpte i assumir amb valentia i determinació que l'excepcionalitat absoluta de les circumstàncies actuals justifica la intervenció temporal del mercat de lloguer”.

-La segona línia de lluita contra la pandèmia. Les persones que garanteixen l'abastiment alimentari.

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, representats pel cap del cos, Jordi Fàbregas, i pel cap de la UT3 de Sants-Montjuïc, Pedro Velázquez, respectivament, han rendit un homenatge als treballadors de Mercabarna pel treball que estan fent per a garantir el proveïment alimentari durant aquests dies de confinament de la població, amb motiu de l'estat d'alarma pel coronavirus

Aquest acte de reconeixement ha consistit en la presència d'una representació dels diferents cossos amb els seus vehicles policials en les entrades de dues dels pavellons del Mercat Central de Fruites i Hortalisses de Mercabarna, on els agents s'han trobat amb representants de la direcció de Mercabarna i de les associacions de majoristes.

-¿Por qué las pandemias de gripe son conocidas en el resto del planeta como “influenza”?

Innumerables han sido las diferentes pandemias que se han producido en el planeta a lo largo de toda la Historia. Epidemias que han afectado a cientos de millones de personas, falleciendo cantidades incalculables; la mayoría de ocasiones por causas prácticamente desconocidas, debido a que, médicamente, el conocimiento de lo que eran esas enfermedades, qué las causaba o cómo se combatían se ignoró durante largo tiempo.