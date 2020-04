Avui a La Linterna a COPE Catalunya i Andorra hem parlat d'aquests temes:

-Estarà la unió europea a l'alçada de les necesitats econòmiques presents i futures?.

De les mesures que s'estan prenent per a reactivar l'economia Juan Carlos Higueras, analista econòmic i professor a EAE Bussines school, destaca l'aplicació d'un pla Marshall similar al que va posar en marxa els EUA després de la Segona Guerra Mundial. En el context actual, Higueras explica que ECOFIN ha acordat suspendre temporalment les normes de convergència del Pacte d'Estabilitat i Creixement pel qual els països no han de tenir un deute sobre PIB superior al 60%, ni un dèficit públic superior al 3%, per la qual cosa s'espera que augmentin d'aquests ràtios en tots els països a conseqüència de les necessitats pressupostàries que hi haurà en breu, els elevats desequilibris dels comptes públics que arribaran i que hauran de ser finançats mitjançant augments en el deute públic.

-La Unió Europea posa en marxa una APP per rastrejar el coronavirus.

Avui dia, l'ús de telèfons intel·ligents s'ha generalitzat de manera massiva. Els telèfons s'han convertit en un apèndix més de cada individu concentrant gran quantitat de dades sobre els seus usuaris. “Tot aquest flux d'informació, que s'obté des de la tecnologia, pot posar-se al

servei de la intel·ligència artificial per a lluitar contra la pandèmia del COVID-19 o qualsevol altra”, explica Giulio Toscani, expert en intel·ligència artificial, big data i lideratge estratègic; i director acadèmic i professor del Màster d'Intel·ligència Artificial en Esade.

-Servirà el sondeig de test per coronavirus que comença avui? Per què no es fa a tothom? D'on ve la covid-19?.

Servirà el sondeig a la població? per què no s'han fet test a tothom? per xerrar d'aquestes qüestions, i moltes més, a La Linterna Catalunya hem parlat amb el genetista Salvador Macip, investigador de la Universitat de Leicester a Regne Unit i professor de ciències de la salut de la UOC.

"el virus sembla estable geneticament parlant, això significa que no serà com la grip estacional que muta i cada any tenim un virus diferent. Això permetrà trobar una vacuna per a immunitzar-nos. de tota manera, encara que la ciència està treballant molt ràpid, encara no ho sabem amb certesa." ens explica. "senzillament no és fan test a tothom perquè hem patit un problema de logística". diu Macip.

-¿Sabías que los cacahuetes no son frutos secos?

A pesar de que la mayoría de personas los identifican como frutos secos, en realidad los cacahuetes (también conocidos como maní) pertenecen a la familia de las leguminosas y más concretamente a la familia de los guisantes, siendo uno de los snakcs (aperitivos) más utilizados para consumir entre horas (viendo tranquilamente la televisión, acompañando a una cerveza en un bar o mientras se disfruta de un evento deportivo en el estadio).

Por muy raro que parezca y diferentes que sean los guisantes y los cacahuetes, estos son primos hermanos.

Es habitual incluirlos en el grupo de los frutos secos por el hecho de servirlos como snack al igual que se hace con las almendras, avellanas, anacardos, pistachos… además de ser un producto altamente perjudicial para aquellas personas que son alérgicas a los frutos secos, de ahí que también se le asocie tan estrechamente.

También cabe destacar que los cacahuetes no crecen como fruto de un árbol, al igual que la mayoría de frutos secos que conocemos, sino bajo tierra.