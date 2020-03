Avui a La Linterna Catalunya hem parlat d'aquests temes:

El VHIO rep el certificat d'excelència en el tractament de tumors endocrins.

L’Hospital Universitari Vall d’Hebron i el Vall d’Hebron Institut d'Oncologia (VHIO) han estat certificats conjuntament com a centre d'excel·lència en el tractament dels tumors neuroendocrins per l’European Neuroendocrine Tumor Society (ENETS). És la primera vegada que un centre a l’Estat aconsegueix aquesta certificació.

En una situació de decret d'alarma tenim dret a un retorn de l'import del bitllet automàticament?.

La por insuperable de molts consumidors a contreure la malaltia en els seus viatges d'oci, o a quedar-se aïllats lluny dels seus domicilis ens sembla una raó justificada per a cancel·lar les reserves efectuades. No es tracta d'una cancel·lació voluntària, com a agències, hotels o companyies aèries volen fer creure, sinó una decisió motivada per la presència de la malaltia i la incertesa sobre les conseqüències personals i econòmiques que pot tenir un contagi per coronavirus. Enrique García, portaveu de la OCU, ho diu clar. Ha de considerar-se raó de força major.

Les tres pel.lícules del Víctor Esquirol.

¿dónde está mi cuerpo? (netflix)

La història de *Naoufel, un jove que s'enamora de *Gabrielle, a la ciutat de París. En una altra part de la ciutat, una mà tallada d'un jove escapa d'un laboratori de dissecció, decidida a trobar el seu cos novament. Comet després una carrera vertiginosa per la ciutat, sembrada de paranys i records de la seva vida fins al terrible accident.

La espada de la verdad (movistar+)

Quan Cynthia i Mary (Jillian Bell i Michaela*Watkins) acudeixen a recollir l'herència de l'àvia difunta de Cynthia, l'objecte que troben és una espasa antiga que pel que sembla és l'única prova física que existeix que el Sud va guanyar la Guerra Civil. Ambdues decideixen tracten d'obstinar l'espasa en una botiga local regentada per un excèntric venedor (Marc Maron) i pel seu fill Nathaniel (Jon *Bass). Quan descobreixen que l'objecte és una autèntica relíquia que pot ser venuda en el mercat negre, les dues parelles es posen a la feina per a trobar al millor postor.

Upstream color (filmaffinity)

Gairebé nou anys després del seu aclamadíssima òpera primera, "Primer", Carruth torna a posar-se després de la càmera -i torna a exercir de guionista, compositor i director de fotografia- per a contar la història d'un home i una dona que s'atreuen l'u a l'altre per a veure's embullats en el cicle vital d'un organisme immortal. La identitat es torna una il·lusió mentre lluiten per a unir els fragments perduts de les seves destrossades vides.