Avui a La Linterna Catalunya hem parlat de:

Intervencionisme en xarxes socials

A més de les dificultats que planteja la censura governamental, els analistes afirmen que avui internet és enmig d'una altra batalla: la que té com a objectiu protegir el dret a la llibertat d'expressió combatent alhora la desinformació, la manipulació, els discursos d'odi, la discriminació, la violació de la intimitat o els plagis. «A les grans plataformes socials com Facebook, Twitter o Instagram no els queda una altra opció que limitar el contingut si volen complir la legislació i els usos i costums de cada país. Però és molt complicat fer-ho sense extralimitar-se», assenyala Josep Navarro, professor col·laborador dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Protocols de Mossos devant el coronavirus.

El sindicat SAP-FEPOL considera "indispensable" constituir de manera immediata un grup de gestió que depengui del Comitè de Seguretat i Salut del cos dels Mossos d'Esquadra, per a extremar les precaucions i cuidar la salut dels membres de la policia autonòmica, minimitzar l'impacte en la plantilla i assegurar el funcionament normal dels serveis.

"Per al sindicat, és necessari que s'informi a tota la plantilla dels Mossos sobre el virus, les vies de transmissió i les mesures de prevenció individuals i col·lectives que s'hauran d'adoptar, especialment les higièniques." ens explica Imma Viudes, portaveu del sindicat.

Per aquest motiu, insisteix en la necessitat que els agents disposin d'equips de protecció individual, com a màscares homologades, guants i ulleres i que es reforci la neteja de les instal·lacions.

Comerç segur a internet

malgrat que és indubtable que el comerç electrònic proporciona molts avantatges i oportunitats als consumidors, de vegades podem trobar-nos amb situacions no desitjades. Diferències en els preus, retard en els lliuraments, una deficient atenció a client o problemes en les devolucions, són factors recurrents en les queixes i reclamacions que es gestionen des dels Serveis Públics de Consum.

Un altre tema preocupant són els fraus comesos per botigues en línia, la majoria amb allotjaments externs a la Unió Europea, que ofereixen articles que són còpies dels originals o envien productes que res tenen a veure amb el que publicitaven i que no compten amb telèfon, adreça, etc., oferint únicament un formulari de contacte al qual mai responen.



Com han de reaccionar les empreses davant la crisi sanitària del coronavirus?

Es tracta d'una situació nova per a tots i per tant cal personalitzar molt les mesures preses per a cada empleat, realitzar una comunicació molt clara i transparent de l'empresa cap als seus empleats en temps real perquè no condeixi el pànic, aplicar mesures de teletreball sempre que es pugui, i per a aquells llocs que no puguin teletrabajar donar moltíssima flexibilitat i adaptar-se a cadascun dels casos. No es tracta de prendre mesures extremes sinó les mesures adequades .