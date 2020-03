El coronavirus alarma a la població mundial:

No se sap del tot clar quina capacitat de difusió té el COVID-19 o la seva capacitat per a despertar malalties greus, la qual cosa ha portat a una alarma mèdica i social a tot el món. Una resposta a aquest alarmisme és que desconeixem el virus. Hi ha altres malalties pitjors que el coronavirus, no obstant això o ja es coneixen o se saben tractar degudament.

La restauració demana mesures d'extrema excepcionalitat:

Barcelona, a 10 de març de 2020. Tot i que el risc sanitari és encara moderat (així ho segueix sostenint l’autoritat sanitària excepte en punts molt focalitzats), el Gremi de Restauració de Barcelona alerta que les conseqüències econòmiques de la crisi del coronavirus són ja una realitat: durant els darrers dies s’ha produït una allau d’anul·lacions de reserves relacionades amb la Setmana Santa que ha fet saltar totes les alarmes. Després de la cancel·lació del Mobile World Congress i de l’ajornament de la fira Alimentaria, entre d’altres, totes les esperances del sector estaven posades en la Setmana Santa. La inexistència d’aquesta punta d’activitat (que compensaria els mesos de temporada baixa) ha fet que s’ensorrin totes les previsions empresarials i obliga les administracions a reaccionar amb determinació. L’alarma social està comportant anul·lacions també durant els mesos de maig i juny i, fins i tot, en el mes de setembre.

Pinten dibuixos als passos de vianants a roquetes:

ACN Roquetes.-L'Ajuntament de Roquetes (Baix Ebre) senyalitzarà tots els passos de vianants que donen accés als centres escolars, instal·lacions esportives i edificis municipals, amb una sèrie de pictogrames, que afavoreixen l'autonomia i la seguretat viària de les persones que tenen diagnosticat un Trastorn de l'Espectre de l'Autisme (TEA). Els dibuixos van acompanyats de textos com "Atura't", "Mira", "Cotxe aturat" i "Creua", i descriuen la seqüència de les accions que cal fer per travessar el carrer. Són de clor blau perquè és el que més ràpidament identifiquen els autistes. El projecte s'ha fet en col·laboració amb TeaVial, una associació de Sevilla sense ànim de lucre que treballa per donar visibilitat al col·lectiu TEA i millorar la seva autonomia.

Edu Porta ens explica les novetats tecnològiques de la setmana:

Descobreixen una nova i irreparable vulnerabilitat present en gairebé tots els xips recents d'Intel

L'origen de la fallada se situa en el Convergiu Security Management Engine (CSME), un element present que s'encarrega d'assegurar el microprogramari de les màquines amb un processador Intel.

La vulnerabilitat en qüestió resideix en virtualment tots els processadors llançats per Intel durant els últims cinc anys. I cosa que és més greu: no pot ser reparada. La vulnerabilitat té un doble origen, ja que hi ha una fallada irresoluble mitjançant programari (hard-coded) i un error en el propi microprogramari del CSME, que inicia el procés d'autenticació.