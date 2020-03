Avui a la Linterna Catalunya hem parlat d'aquests temes:

Prové el COVID-19 d'un animal?

S'ha propagat també informació sobre el COVID-19, que indica que aquest virus a estat originat per un animal anomenat pangolin. En un primer moment van assenyalar a aquest animal ja que suposadament compartia el 99% de les seqüències genètiques del virus. No obstant això, després van aclarir que aquesta similitud era només com parteix del genoma i que en comparar-se el genoma complet van comprovar que era del 90,3% de l'ADN

Punts conflictius de Barcelona, Madrid i Sevilla:

El web permet a les joves marcar en un mapa diferents punts i reportar si són segurs o conflictius. A més, en registrar les ubicacions, poden donar detalls de la seva experiència, els motius que les han portat a sentir-se d'una manera o una altra i indicar si van rebre ajuda quan es van sentir amenaçades.

Crida a les dones a donar del 2 al 8 de març:

La campanya del Dia de la Dona se celebra aquest any durant tota la setmana. El Banc de Sang fa una crida a totes les dones donants que puguin a fer una donació del 2 al 8 de març. Les donants que s’animin a visitar un centre de donació als principals hospitals es podran fer fotos i recollir xapes distintives amb la imatge de la campanya. Així mateix, qui ho desitgi podrà compartir les fotos i animar tothom a donar a través de les xarxes amb l’etiqueta #Donaquedonasang. Al web donaquedonasang.cat es poden llegir els testimonis de les 8 donants, consultar les campanyes de tota la setmana o compartir per Whatsapp un missatge per animar a amics, familiars i coneguts a donar durant la setmana.