Avui a "La Linterna Catalunya":

-Pacients de malalties inflamatòries intestinals deixen el tractament per por al coronavirus

La infecció pel coronavirus ha produït l'alarma dels pacients amb Malaltia Inflamatòria Intestinal tractats amb immunosupressors o biològics. En aquest sentit, des de la Societat Catalana de Digestologia, de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya, volem enviar un missatge tranquil·litzador a tots els pacients. El coronavirus produeix uns símptomes molt similars al virus de la grip i té un risc de complicacions i mortalitat similar als de la grip.

-Sis ajuntaments de la Costa Brava Sud i l'alt Maresme fan front comú pel temporal Glòria

Diuen que la unió fa la força, i en aquest cas sis ajuntaments del territori han decidit aplicar l'adagio. Per això, aquest migdia han sumat esforços i han participat plegats en una roda de premsa col·lectiva.

-La educació 360, educar al llarg de la vida

Amb aquest nou espai de reflexió i aprenentatge s'engega un procés de treball compartit entre tècnics municipals d'educació per desenvolupar habilitats i capacitats amb l'objectiu que la visió de l'Educacio360 s'estengui tant en la gestió municipal com al territori. És a dir, una visió de l'educació per promoure més oportunitats educatives amb equitat i connectar temps i espais educatius.

-"La famosa invasión de los osos en sicilia" una meravella del cinema d'animació:

Com cada divendres, el nostre crític de cinema de capçalera Víctor Esquirol ens parlarà de tres estrenes de la setmana. Aquesta setmana coincideix amb el festival de Berlinale, el Festival Internacional de Cine de Berlín el qual es celebra del dia 20 de febrer a l'1 de març d'aquest 2020.